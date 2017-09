Mineirinho perde para australiano nas quartas e deixa etapa na Califórnia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No penúltimo dia do Mundial de Surfe em Trestles, na Califórnia, Adriano de Souza, o Mineirinho, foi eliminado pelo australiano Adrian Buchan e se despediu da competição nas quartas de final. Buchan somou 15.57, enquanto o brasileiro ficou com 15.30, nesta quinta-feira (14). No entanto, o Brasil ainda conta com um representante na competição. Filipe Toledo enfrentará nesta sexta-feira (15) o norte-americano Kanoa Igarashi, na quarta e última bateria das quartas de final. Se Filipe Toledo passar por Igarashi, ele enfrentará o vencedor do duelo entre John John Florence e Jeremy Flores, que também disputarão uma vaga nas semifinais. O duelo entre o francês e o australiano vai abrir o último dia do evento em Trestles, marcado para começar às 11h30, horário de Brasília. O líder do campeonato ainda segue vivo na competição. O sul-africano Jordy Smith venceu o português Frederico Morais e enfrentará o algoz de Mineirinho na semifinal.