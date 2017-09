Para Marconi Perillo, disputa entre Doria e Alckmin não enfraquece PSDB

ALLINE MAGALHÃES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), disse nesta quinta-feira (14), que a disputa entre João Doria e Geraldo Alckmin pela candidatura tucana à Presidência não prejudica o partido. "Qual é o partido que tem uma discussão como essa no país?", disse à reportagem. Para Perillo, não há riscos da disputa dividir o eleitorado. "Nós vamos ter um só candidato", argumentou. Segundo ele, o partido estaria chamando a atenção pelo fato de ter bons nomes. Sobre a permanência ou saída do PSDB na base do governo Temer, comentou que deixar o governo seria "natural" conforme os ministros investem em suas candidaturas em 2018. "Não haverá de parte do PSDB interesse em indicar novos ministérios", acrescentou. O governador disse que o interesse dos tucanos é seguir apoiando reformas para garantir a volta do emprego e do crescimento econômico, e criticou a demora para a votação da reforma da Previdência. Perillo ainda comentou esperar do partido um programa de governo diferenciado para as eleições presidenciais: "Quero que seja agressivo, ousado, que possa realmente sensibilizar a nação." CRISE HÍDRICA Goiânia e outras cidades do Estado têm sofrido forte crise hídrica. Perillo disse que desde 2000 o governo do Estado planejou construir dois grandes sistemas produtores de água na região do entorno de Brasília. "Isso vai garantir suprimento de água para os próximos 20, 30 anos." Em 2016, a Polícia Federal deflagrou a Operação Decantação, que investiga desvios na Saneago, empresa de saneamento básico do estado. A operação, que levanta suspeitas de envolvimento do governo do estado, resultou na prisão do então presidente da empresa, José Taveira Rocha. "Na minha opinião, o tempo vai revelar que foi injusta [prisão de Rocha]", disse Perillo.