Cover de Lady Gaga, Roma Gaga consola fãs em frente a hotel no Rio

AMANDA NOGUEIRA, ENVIADA ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Só restavam algumas dezenas de fãs de Lady Gaga em frente ao hotel Fasano, na praia de Ipanema, onde a cantora se hospedaria, quando Roma Gaga apareceu. Munida de uma caixa de som, a cover posou ao som de hits de sua ídolo e tirou fotos com os monstrinhos ("little monsters"), como são chamados os fãs da pop star, desolados com o cancelamento do show de Gaga no Rock in Rio nesta sexta (15). "Nasci inspirada na Gaga, quando a vi vestida de carne disse: 'quero ser essa mulher'", relembra Roma. Ela diz que veio defender a cantora de ataques feitos após a notícia do cancelamento. "Falaram que ela estava agindo de má-fé, fiquei muito chateada. Como sou a maior 'little monster' do Brasil, me senti no papel de vir defendê-la". Gaga sofre de fibromialgia, doença crônica que gera fortes dores pelo corpo. A revelação foi assunto durante evento do documentário da Netflix "Gaga: Five Foot Two" nesta quarta-feira (13). A produção foi divulgada na sexta-feira (8) durante o Festival de Toronto, mas só chega ao serviço de vídeos sob demanda no dia 22. A cantora disse que está devastada por não estar bem o suficiente para vir ao Rock in Rio. "Eu faria de tudo por vocês, mas tenho que cuidar do meu corpo agora", disse ela pelo Instagram. Roma possui mais de 400 mil seguidores no Instagram, onde posta vídeos e fotos parodiando Gaga. A cover rebate as críticas de quem diz que o anúncio do cancelamento deveria ter sido feito antes, sendo o estado de saúde da cantora conhecido. "Mesmo estando mal, ela se esforçou pra tentar fazer dar certo, fãs de verdade têm que ver primeiro a saúde."