Dois apostadores levam quase R$ 3 milhões cada na Quina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois apostadores levaram o prêmio principal do concurso 4.481 da Quina. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 600 mil. Os números sorteados nesta quinta-feira (14) em Ituiutaba (MG) foram: 11, 21, 30, 32, 67. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - 2 apostas ganhadoras (Porto Velho-RO e Sorocaba-SP), R$ 2.981.730,33 Quadra - 4 números acertados - 69 apostas ganhadoras, R$ 8.212,88 Terno - 3 números acertados - 5973 apostas ganhadoras, R$ 142,66 Duque - 2 números acertados - 168609 apostas ganhadoras, R$ 2,77

TIMEMANIA

O concurso 1.082 da Timemania, realizado nesta quinta-feira (14) em São Paulo, acumulou. As dezenas sorteadas foram: 19, 28, 34, 35, 49, 54, 80. O time do coração foi o Vitória-BA. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 7,5 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 36.445,82 5 números acertados - 257 apostas ganhadoras, R$ 810,35 4 números acertados - 5339 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 52431 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: VITÓRIA/BA - 20620 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.693 da Dupla Sena realizado nesta quinta-feira (14) em Ituiutaba (MG) não teve ganhadores nas faixas principais dos dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 2,3 milhões para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 01, 03, 05, 07, 33, 50. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 30, 31, 34, 38, 43, 50. Confira o rateio: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 35 apostas ganhadoras, R$ 1.759,53 Quadra - 4 números acertados - 1759 apostas ganhadoras, R$ 40,01 Terno - 3 números acertados - 23112 apostas ganhadoras, R$ 1,52 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 14 apostas ganhadoras, R$ 3.958,94 Quadra - 4 números acertados - 750 apostas ganhadoras, R$ 93,84 Terno - 3 números acertados - 13745 apostas ganhadoras, R$ 2,56