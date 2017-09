Brasil indica ‘Bingo: O Rei das Manhãs’ para o Prêmio Goya

O filme “Bingo: O Rei das Manhãs” representará o Brasil na 32ª edição dos Prêmios Goya, principal premiação do cinema na Espanha, informou nesta quarta-feira a Agência Nacional do Cinema (Ancine). O filme do diretor Daniel Rezende foi escolhido pela entidade pública entre 23 competidores para disputar pelo Brasil uma vaga entre os quatro finalistas na categoria de melhor produção ibero-americana do Goya, cujos vencedores serão anunciados em 3 de fevereiro de 2018 pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha.

O filme, protagonizado por Vladimir Brichta, é uma biografia cinematográfica de Arlindo Barreto, um dos artistas que interpretou o palhaço Bozo em seu popular programa que era transmitido na década de 1980.

Televisão

Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, causa revolta nas redes sociais

O ‘Encontro’ de ontem teve como tema o abuso sexual infantil e, entre os convidados, estavam Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, e a atriz Julia Lemmertz. Durante o debate, que contava com a presença da especialista em educação sexual Caroline Arcari, Luiz falou que os pais devem prestar atenção na roupa que as filhas vestem a fim de evitar abusos. “A mulher sempre foi mais avançada do que o homem e hoje você vê uma menina de 12 anos que já quer se portar como uma mulher, mas ela é uma criança”, falou. A apresentadora Fátima Bernardes o interrompeu, dizendo que a mulher pode usar a roupa que quiser e isso não justifica o abuso. O cantor, porém, insistiu. A fala dele gerou muitas críticas nas redes sociais. Após a repercussão negativa, Luiz Carlos se desculpou dizendo que “tem convicção plena em dizer que não existe justificativa para violência”.

Ausência

Com dores, Lady Gaga cancela vinda ao Rock in Rio

A cantora norte-americana Lady Gaga cancelou sua vinda ao Rock in Rio. Ela seria a principal atração de hoje, na abertura do festival. A organização confirmou que a banda Maroon 5, atração principal de sábado, fará dois shows, hoje e sábado. O cancelamento frustrou cerca de 200 fãs da cantora, que se aglomeram em frente ao Hotel Fasano, na zona sul do Rio, onde ela iria se hospedar. Minutos depois do anúncio oficial, Gaga se pronunciou: “Brasil, estou arrasada de não estar bem o bastante para ir ao Rock in Rio. Eu faria qualquer coisa por vocês, mas preciso cuidar do meu corpo neste momento. Peço por sua boa vontade e compreensão”, escreveu ela. A cantora tem uma doença chamada fibromialgia, uma espécie de artrite reumatoide que não tem cura e que causa dores crônicas.

Níver do dia

Fernanda Torres

Atriz brasileira

52 anos