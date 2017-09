Madero fecha primeiro semestre com faturamento de R$314 milhões

Junior Durski, empresário, chef, fundador e presidente da rede de restaurantes Madero, anuncia que a companhia fechou o primeiro semestre de 2017 com o faturamento de R$ 314 milhões. O número é 62% maior do que o obtido no mesmo período do ano passado. A empresa, com sede em Curitiba, acaba de anunciar novos investimentos na ordem de R$ 40 milhões até o final de 2017, quando pretende encerrar o ano com 117 restaurantes, localizados no Brasil e no exterior.

Exportação de veículos por Paranaguá bate recorde

Luiz Henrique Dividino, diretor-presidente da APPA, comunica que a exportação de veículos pelo Porto de Paranaguá aumentou 20% de janeiro a agosto deste ano, no comparativo com o mesmo período de 2016. Neste ano, foram exportados 69.064 veículos, contra 57.636 no ano passado. O recorde de exportação anterior era do ano de 2013, quando haviam sido exportados 67.612 carros. Os dados, que foram divulgados nesta semana pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), apontam que esse é o melhor desempenho de todos os tempos. Além da saída de automóveis, o relatório aponta também o aumento no número de unidades importadas: nos oito primeiros meses de 2016, haviam chegado pelo porto 16.819 carros; neste ano, o número saltou para 19.665. O aumento na importação, considerando o mesmo período, é de 17%. “Com um novo layout operacional, somente neste ano, aumentamos em 36% a área para movimentação de cargas especiais, o que representa 30 mil metros quadrados de novos pátios para o armazenamento de mercadorias como veículos”, comenta o executivo.

Balanço

** Carlos Massa, o Ratinho, acionista da Rede Massa | SBT, comemora os 5 anos de sucesso da TV Guará, sua emissora em Ponta Grossa. A mais nova praça conquistou o posto de líder de segunda a sexta, das 10h às 14h, com 37,0% de share, seguido da Globo com 36,6%, da Band com 4,2%, e em quarto, a Record, com apenas 2,6%.

** Hoje inaugura mais uma loja Mahogany em Curitiba. A loja fica na rua Dep. Heitor Alencar Furtado, 1210, Mossunguê. Um dos estados com maior concentração de renda do País, o Paraná é uma das praças-chave para os negócios da Mahogany, marca brasileira de produtos premium. Surfando na boa fase que o setor de beleza está passando – segundo a Mintel, o Brasil, que é o terceiro maior mercado consumidor de produtos de beleza do mundo, registrará crescimento de 63% em 2019 – a marca anuncia a abertura da sua sétima loja no Paraná. A inauguração faz parte da estratégia de expansão da companhia, que pretende potencializar a presença da marca em todas as regiões do Brasil. A Mahogany está presente no estado com lojas em Cascavel, Curitiba, Francisco Beltrão, Londrina e Maringá.