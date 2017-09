Retomada do emprego deixa de lado os mais jovens, aponta estudo

GILMARA SANTOS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A retomada do emprego verificada nas últimas pesquisas está deixando de lado os mais jovens. Eles têm mais dificuldade em conseguir um emprego e mais chance de serem demitidas. É o que mostra estudo divulgado nesta quinta-feira (14) pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). De acordo com o levantamento, de abril a junho deste ano, apenas 25% dos desempregados com idade entre 18 e 24 anos foram recolocados no mercado, percentual bem abaixo na média geral da população, de 31,7%. Ao mesmo tempo, o percentual de jovens que estavam ocupados e foram dispensados chegou a 7,2% —e média da população foi de 3,4%. "Se, por um lado, vemos que mais pessoas estão conseguindo retornar ao mercado de trabalho, por outro, os mais jovens são os que menos conseguem emprego e são os primeiros a serem demitidos", diz uma das autoras da pesquisa, Maria Andréia Parente Lameiras, técnica de planejamento e pesquisa da Dimac (Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas) do Ipea. As análises são feitas com base nos microdados extraídos da Pnadc (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

MAIS INSTRUÇÃO

O estudo mostra ainda que pessoas com maior grau de instrução são as que mais conseguiram voltar ao mercado de trabalho. No segundo trimestre deste ano, 33% dos trabalhadores com nível superior que estavam desempregados retornaram ao contingente de ocupados. Além disso, pessoas com mais instrução são as que têm menor chance de ficarem desempregadas. Conforme o estudo, apenas 1,9% dos trabalhadores com ensino superior foram demitidos entre abril e junho. Por outro lado, as demissões atingiram 5,4% das pessoas com ensino médio incompleto no período. Reportagem publicada pelo jornal Folha de S.Paulo no dia 27 de agosto mostrava que o recuo na taxa de desemprego —que saiu de 13,7% no primeiro trimestre para 13% no período seguinte— não foi observada pelos menos instruídos. No grupo de pessoas com ensino fundamental incompleto, a taxa de desemprego caiu de 12,6% para 12,2%. Entre os sem instrução, houve pequena baixa de 0,1 ponto, para 10,8%. Nos com fundamental completo, a queda foi de 0,2 ponto, para 15%. No outro extremo, a queda foi mais significativas. Entre quem tinha superior completo, a taxa de desemprego caiu de 7,1% para 6,4% (0,7 ponto). "Além de conseguirem emprego mais rápido e de se manterem mais no emprego, pessoas com mais instrução, com nível superior, têm o salário quatro vezes maior do que os demais", destaca Lameiras.