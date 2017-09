Maroon 5 toca em Curitiba e faz ‘esquenta’ para o Rock in Rio. Veja vídeo

O show do Maroon 5 em Curitiba: delírio dos fãs (foto: Franklin de Freitas)

A banda Maroon 5 se apresentou nesta quinta-feira (14) no estádio Couto Pereira, para delírio de milhares de fãs. Sem querer, o show de Curitiba se tornou um “esquenta” para duas apresentações no Rock in Rio, que começa nesta sexta-feira (15). A banda comandada por Adam Levine é a atração principal no sábado (16). E ainda vai substituir a cantora Lady Gaga na abertura do festival no Rio, nesta sexta-feira – o grupo aceitou a proposta da organização, diante da falta de tempo hábil para convocar outro artista de grande porte.

É a segunda vez que o Maroon 5 substitui alguém no Rock in Rio. A primeira vez foi em 2011, para o lugar do rapper Jay-Z.

Em Curitiba, o baterista da banda, Matt Flynn, estava com a camisa do Coritiba, dono do estádio que recebeu o show. O Maroon 5 abriu o show com ‘Moves Like Jaegger’, um sucesso de alguns anos atrás. O set list ainda previa ‘This Love’, ‘Harder to Breathe’, ‘One More Night’, ‘Misery’, ‘Love Somebody ‘, ‘Animals’, ‘Maps’, ‘Lucky Strike’, ‘Cold’, ‘Sunday Morning’, ‘Makes Me Wonder’, ‘Payphone’, ‘Daylight’, ‘She Will Be Loved’, ‘Don´t Wanna Know’, ‘Sugar’ e ‘Let´s Go Crazy’.