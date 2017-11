Beto Richa sinaliza candidatura ao Senado

Richa: “Eu sou um soldado” (foto: Franklin de Freitas)

O governador Beto Richa assumiu a presidência do PSDB do Paraná no último sábado, indicando que deve deixar o cargo em abril do ano que vem para disputar uma vaga no Senado. Apesar de afirmar que ainda não tomou uma decisão, Richa apontou que sua candidatura a senador seria importante para garantir um palanque para o futuro candidato tucano à presidência da República no Estado. Até porque o PSDB paranaense já indicou que o partido não deve ter candidato próprio ao governo, apoiando um nome de outra legenda.

Richa substituiu o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, no comando estadual do PSDB. Com isso, indicou que pretende comandar pessoalmente o processo de sucessão e as negociações sobre alianças. “Estou aqui para servir. Eu estou aqui para dar a minha contribuição para o meu estado”, afirmou o governador.

“Eu quero tomar essa decisão (de ser candidato) que é importante na minha vida, importante para o PSDB, importante para a candidatura do nosso presidente da República com cada um de vocês”, disse. “O caminho que o PSDB vai trilhar na eleição do ano que vem vocês vão decidir. Eu sou um soldado”, disse Richa.

Disputa - Na base do governo, dois pré-candidatos ao Palácio Iguaçu disputam o apoio do governador: o deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) e a vice-governadora Cida Borghetti (PP). Além disso, o PSB – partido alinhado ao atual governo – vem tentando atrair o ex-senador Osmar Dias (PDT), com a oferta da candidatura à sucessão estadual, tendo Richa como um dos candidatos ao Senado. Osmar, porém, afirma que só deve tomar uma decisão em março do ano que vem, perto do prazo final para filiação partidária de quem vai disputar a próxima eleição. O pedetista também tem convite do Podemos – novo partido pelo qual seu irmão, o senador Alvaro Dias, pretende disputar a presidência da República.

“Nós trabalhamos com a candidatura do governador Beto ao Senado. Nós temos uma aliança. Vamos tentar construir uma candidatura que defenda os interesses de todos nessa aliança. Uma decisão que ainda não é definitiva do governador se fica ou sai do governo. Tem que aguardar essa decisão pessoal do governador. Se ele ficar é um quadro. Se sair é outro”, confirmou Traiano ontem.