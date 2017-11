‘Fake news’

O líder do governo Beto Richa na Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB), registrou queixa na Delegacia de Crimes Cibernéticos, após ser vítima de uma falsa notícia que relacionava a empresa de sua família a um caminhão com seis toneladas de maconha apreendido na semana passada, nas proximidades de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. O motivo foi a divulgação de um vídeo com a apreensão do caminhã, que trazia na lateral e na parte de frente do veículo um letreiro com a marca “Romanelli”.

Redes sociais

Segundo o deputado, a marca teria sido colocada pelos bandidos como uma tentativa de enganar a polícia. O caminhão, na verdade, estaria registrado no nome de uma empresa de Rolândia (Norte do Estado). “Não sou dono do caminhão”, explicou o parlamentar, em discurso na tribuna da Assembleia, hoje. “A metalúrgica Romanelli que há 50 anos produz equipamentos para pavimentação asfáltica não trabalha com esse tipo de caminhão-tanque”, afirmou. De acordo com o parlamentar, a notícia falsa teria sido espalhada através das redes sociais e aplicativos de mensagens.

Gratificações

O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), descartou ontem estender a todos os servidores efetivos da Casa a gratificação de 80% sobre os salários, como vem articulando nos bastidores parlamentares e funcionários do Legislativo. Hoje, a maioria dos servidores recebe entre 20% a 40% de gratificação. “A princípio não recebi oficialmente (a proposta). Há um movimento que ouço falar por aí de parlamentares assinando proposta dessa natureza. Eu antecipadamente já afirmo. É impossível fazer isso, ainda mais nesse momento. 80% de benefício, isso significa comprometer a metade da folha de pagamento da Assembleia. Não vejo isso com bons olhos. Até porque está todo mundo bem pago aqui na Casa”, explicou Traiano.

Desembarque

Traiano também disse concordar com a posição do governador Beto Richa, que defende que o PSDB deixe o governo Temer e entregue os ministérios que comanda para iniciar as articulações para as eleições presidenciais do ano que vem. “Acho que é o momento de nós nos distanciarmos do governo. Imagino que nessa reforma ministerial já deva acontecer. O PSDB tem que começar a construir seu caminho. Defendo uma candidatura a presidente já antecipadamente quem sabe já na própria convenção nacional, para que possamos começar a escrever um programa de governo”, disse o tucano. “Cumprimos a nossa missão como partido que era apoiar as reformas. Nem todas acabaram acontecendo. Acho que o que devia ser feito foi, agora é hora de se distanciar”, defendeu.

Castor

Sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça foram cumpridos ontem pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Curitiba, na Operação Castor, que é um desdobramento da Operação Argonautas. Além do ex-diretor da Assembleia (Alep), Abib Miguel, conhecido como “Bibinho”, esta fase da operação envolveu o prefeito de Rio Azul, no Sudeste do estado, e seus familiares.

Madeira

A investigação apura a extração ilegal de madeira em imóveis pertencentes ao ex-diretor, localizadas no município de Rio Azul, que estão sob sequestro judicial por ordem da 4ª Vara Criminal de Curitiba. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Rio Azul - em duas empresas pertencentes ao prefeito municipal e seus familiares e em suas residências,e em Curitiba, na casa do ex-diretor da Alep). Bibinho é acusado de comandar um esquema que teria desviado R$ 216 milhões da Assembleia, através da contratação de funcionários “fantasmas”.