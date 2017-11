Temer confirma reforma ainda neste ano

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou que conversou no domingo à noite com o presidente Michel Temer sobre a reforma da Previdência e o alertou que apenas uma reforma enxuta tem chances de seguir adiante. Eunício disse ainda que o presidente lhe disse que pretende fazer as alterações ministeriais - para atender aliados - ainda este ano.

"Reforma ministerial é uma reforma administrativa, só tem uma pessoa que pode fazer que o é presidente. Ele falou ontem que pretende fazer essa, que depois conversaria comigo e com o presidente da Câmara (Rodrigo Maia), mas que não tem prazo e nem definição e que seria este ano", disse. Questionado das garantias de que o presidente faria mesmo as mudanças em 2017, reafirmou: "Ele falou para mim que quer fazer a reforma ainda este ano, mas não marcou a data comigo." Eunício alertou para dificuldades na reforma da previdência.