Alckmin descarta assumir direção

Um dia depois de ser aclamado por correligionários na convenção estadual do PSDB e apontado como o nome que pode unir o partido, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, refutou que seja candidato à presidência do PSDB. Ele argumentou que há outros "ótimos nomes" que podem ser avaliados caso não haja convergência para um dos dois postulantes ao posto, o senador Tasso Jereissati (CE) e o governador Marconi Perillo (GO).

"Não pretendo ser candidato à presidência do partido. Temos dois nomes disputando e temos ótimos nomes que também podem ser avaliados. Mas está é uma questão que cabe ao partido", disse o governador durante evento.

No evento de domingo do PSDB, aliados defenderam o seu nome como uma "solução pacificadora" para a presidência do PSDB e ele mesmo não descartou a possibilidade. "Vamos aguardar. Essa é uma decisão coletiva do Brasil inteiro", disse .