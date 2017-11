Terremoto entre Irã e Iraque deixa mais de 400 mortos

Subiu para mais de 400 o número de mortos por um violento terremoto de magnitude 7,3 que atingiu a região fronteiriça entre Irã e Iraque, informaram autoridades ontem. A província de Kermanshah, no oeste iraniano, foi a mais atingida, com 328 mortos, segundo a agência de notícias estatal. No Iraque, foram ao menos sete mortes confirmadas. A televisão estatal iraniana disse que 3.950 pessoas ficaram feridas. O tremor atingiu uma área rural e montanhosa. No Iraque, foram confirmadas sete mortes e 535 pessoas ficaram feridas, todas no norte do país, na região semiautônoma do Curdistão, de acordo com o Ministério do Interior em Bagdá. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 23,2 quilômetros e teve como epicentro uma área 31 quilômetros distante da cidade de Halabja, no leste iraquiano. Mais de 100 tremores secundários ocorreram. Algumas áreas estavam sem fornecimento de luz e água e com problemas na comunicação por telefone e celular. O líder iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, enviou suas condolências e pediu às equipes de resgate que façam todo o possível para ajudar os afetados, segundo a imprensa estatal.

VENEZUELA

Sanções

A União Europeia anunciou a proibição de vendas de armas para a Venezuela e irá estabelecer um sistema para congelar ativos e restringir viagens de algumas autoridades do país, a fim de aumentar a pressão sobre o presidente Nicolás Maduro. Os ministros das Relações Exteriores da UE anunciaram as medidas durante reunião ontem em Bruxelas. A proibição à venda de armas interrompe o fornecimento de equipamento militar que poderia ser usado para reprimir ou monitorar os venezuelanos durante a crise.

IÊMEN

Reabertura

A Arábia Saudita afirmou ontem que a coalizão liderada por ela que enfrenta rebeldes xiitas no Iêmen começará a reabrir aeroportos e portos no Iêmen, o país árabe mais pobre, dias após fechá-los por causa de um ataque de um míssil lançado por rebeldes tendo Riad como alvo. O anúncio na Organização das Nações Unidas ocorre após a coalizão que enfrenta os rebeldes iemenitas, conhecidos como houthis, enfrentar críticas internacionais pelo fechamento. A medida poderia deixar milhões de pessoas mais próximas "da fome e da morte".

TRUMP

Comércio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que fará um "grande anúncio" na área de comércio amanhã em Washington. "Muitas coisas estão acontecendo em comércio e anunciarei muito do que aconteceu aqui e também em outras reuniões, incluindo com a China, a Coreia do Sul e em muitos outros lugares", afirmou. Trump falou em Manila, onde participou de uma cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês). "Nós temos dado passos muito grandes em relação ao comércio", afirmou o presidente.

FILIPINAS

Drogas

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, tem comandado uma sangrenta guerra às drogas, que inclui homicídios sem qualquer processo judicial. Duterte xingou o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e nesta semana se gabou de ter matado um homem com as próprias mãos. Tudo isso, porém, não teve qualquer menção pública por parte do presidente americano, Donald Trump, durante reunião entre os dois líderes ontem no país asiático. No início da reunião, Trump elogiou a hospitalidade de Duterte.