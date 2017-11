Curitiba e Araucária se unem pela preservação do Rio Iguaçu

Rio Iguaçu corta a Grande Curitiba (foto: Carlos Poly/Ascom/PMA)

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, recebeu na tarde de ontem, representantes da Prefeitura de Araucária. Em pauta esteve a apresentação de uma iniciativa para impedir a ocupação irregular das áreas próximas ao Rio Iguaçu.

A ideia foi trazida pelo secretário do governo de Araucária, Genildo Pereira Carvalho, pelo procurador-geral da cidade, Simon Gustavo, pelo secretário do Meio Ambiente, Vitor Cantador, e pelo diretor-geral da secretaria, Bruno Tonel.

“A ideia é linda, mas é preciso pensar na criação de um novo bairro, uma área interessante para as cidades”, destacou Greca. “Parques precisam de vizinhos que ajudem na preservação”, completou, referindo-se ao Parque Iguaçu. O prefeito determinou que os planos sejam encaminhados entre as secretarias do Meio Ambiente dos municípios e o Ippuc.

Estiveram presentes na reunião a primeira-dama Margarita Sansone, a secretária do Meio Ambiente, Marilza Dias, e Samuel Almeida, da Prefeitura de Araucária.

Descentralizado

Desde junho deste ano a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Araucária passou a emitir alguns licenciamentos ambientais que antes eram realizados pelo Estado, por meio do Instituto Ambiental do Paraná (IAP). A mudança tem agilizado os procedimentos, diminuído a burocracia e realizado as emissões em menos tempo.

O consultor ambiental Roberto Cláudio Machado de Souza avalia que o programa que Araucária adotou é fácil de mexer, ágil e o retorno dos funcionários muito bom. “Posso comparar o sistema do IAP a um fusca e o de Araucária a uma Ferrari, a parte operacional está ótima, caiu pela metade o tempo para solicitar uma licença prévia”, disse.