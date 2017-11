IFPR Pinhais abre inscrições para cursos técnicos a distância

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) está com inscrições abertas para técnicos subsequentes ofertados na modalidade a distância. As inscrições devem ser realizadas até o dia 22 de novembro, exclusivamente via internet. Não há taxa de inscrição e os cursos são totalmente gratuitos. No campus Pinhais estão disponíveis vagas de ensino médio subsequente, período noturno, para: técnico em Administração, técnico em Logística, técnico em segurança do trabalho e técnico em vendas.

Podem se inscrever os candidatos que já possuem o Ensino Médio completo. As atividades acadêmicas terão início ainda neste ano. Os cursos têm duração média de dois anos. A seleção será realizada em uma única etapa, que consiste na avaliação do desempenho escolar dos estudantes durante o Ensino Médio nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site: http://200.17.98.229/sistema_aluno2/ ou pelo ead.ifpr.edu.br, clicando no banner do processo seletivo. O IFPR Pinhais está localizado na Avenida Humberto Alencar Castelo Branco, 1575, no bairro Jardim Amélia.