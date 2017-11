Caminhada e pedalada acontecem neste mês

Nos dias 19 e 26 de novembro serão realizadas a 12ª Caminhada e a 6ª Pedalada Internacional da Natureza, respectivamente. Os eventos não são competitivos e fazem parte do calendário do Departamento de Turismo da Prefeitura de Piraquara.

Em edições passadas, a caminhada e a pedalada reuniram pessoas de diversos lugares de Curitiba e Região Metropolitana. O passeio, marcado pelas belezas dos Mananciais da Serra, é uma oportunidade não só para a realização da atividade esportiva, mas como para valorização das paisagens naturais do município.

A promoção dos eventos é do Instituto Emater em parceria com o Departamento Municipal de Turismo, com o apoio da Sanepar, Anda Brasil, Hotel Fazenda das Araucárias e Rotary Club de Piraquara.