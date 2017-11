O que são ações? Posso compra-las?

Você já se deparou com informações a respeito de preço de uma ação, por exemplo, o preço da ação da Petrobrás? Com certeza isso gerou muitas dúvidas em você. O que significa? Posso comprar? Posso ganhar dinheiro com isso?

Na verdade, as empresas podem ser constituídas por meio de ações, que são vendidas no mercado financeiro. A ação é a menor parte do Capital de uma Empresa e quem as possui é “dono” de um pedaço da organização. A vantagem para quem tem ações é que não tem responsabilidades sobre as dívidas da empresa, deixando essa responsabilidade para os que possuem uma grande quantidade de ações, que dá-lhes o comando da empresa.

Para as organizações é um ótimo negócio, pois ao vender as ações no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, o recurso que entra para a Empresa é um Capital com custos bem menores do que se fosse fazer empréstimos bancários. Ao dividir o capital com investidores, o dinheiro recebido pode ser empregado nas melhorias da empresa e em novos investimentos.

Quem possuí ações pode ganhar com a venda a um preço superior ao que comprou, mas podem haver outros tipos de ganhos como, por exemplo, o recebimento de uma parte dos lucros da empresa, que são os dividendos, e que devem ser pagos em dinheiro aos acionistas.

É claro que esse tipo de investimento não é uma renda fixa ou caderneta de poupança, pois envolve o risco da operação não ser rentável e a ação sofrer desvalorização no mercado. Dessa forma, caso o investidor venda, este terá prejuízo e, em consequência, perda que muitos investidores não estão preparados para esse acontecimento.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba