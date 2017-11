Eixo principal do Natal de Curitiba começa a mudar

Palco no Palácio Avenida está sendo montado nesta semana: estreia dia 1º (foto: Franklin de Freitas)

O eixo principal do Natal de Curitiba, no Calçadão da Rua XV, aos poucos vai se transformando para a chegada das festas de fim de ano. Nesta segunda-feira (13), começou a ser montado o palco em frente ao Palácio Avenida, onde acontecem as apresentações do tradicional e famoso coral de crianças. Neste ano o espetáculo chega à 27ª edição, a segunda sob responsabilidade do Banco Bradesco. O espetáculo do Palácio Avenida acontecem nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de dezembro (às sextas, sábados e domingos).

O show do coral de crianças é o mais importante na programação de Natal da Capital, que neste ano promete ser a maior dos últimos anos e tem na Rua XV as principais atrações, por isso é considerada o eixo do Natal curitibano, desde a Praça Santos Andrade até a Praça Osório. O lançamento do Natal de Curitiba está marcado para o dia 22 de novembro, no Setor Histórico.

Além do Coral do Palácio Avenida, na Rua XV e imediações acontecem as feiras de Natal, nas duas praças nas extremidades do eixo. As duas feiras começam no dia 23 de novembro. No Paço da Liberdade serão realizadas projeções. Nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, a fachada do Paçoreceberá projeções de luz de temática natalina. O evento é gratuito e começa às 20h30.

Espaço destinado à música erudita, a Capela Santa Maria será palco do Concerto Natalino Camerata Antiqua de Curitiba, nos dias 15 e 16 de dezembro, às 18h30, e a apresentações da Opera Orchestra Curytiba, de 19 a 22 de dezembr,o às 20 horas. Mas, segundo a Prefeitura de Curitiba, toda a cidade terá atrações de Natal, diversificada chegando também aos bairros.