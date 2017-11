Governo libera recursos para reforçar ações de saúde durante a temporada

O governador Beto Richa autorizou, ontem, o repasse de R$ 4,05 milhões para reforçar o atendimento à saúde nos municípios do Litoral durante o período do projeto Verão Paraná, começa no dia 21 de dezembro. O objetivo é garantir o atendimento à demanda na alta temporada, especialmente no Natal, Ano-novo e Carnaval. Os recursos serão depositados na conta dos municípios até sexta-feira.

A medida, afirmou Richa, vai minimizar os riscos decorrentes da grande procura pelos serviços de saúde de toda a região. “Com o aumento populacional das cidades litorâneas no período do verão, há necessidade de ampliar as ações de prevenção e de reforço em saúde.”, disse.

Paranaguá e Guaratuba receberão o maior volume de recursos, R$ 1,14 milhão e R$ 1,02 milhão, respectivamente. Matinhos terá R$ 703,2 mil; Pontal do Paraná R$ 695,7 mil; Antonina R$ 165,4 mil; Morretes R$ 160 mil e Guaraqueçaba R$ 151,3 mil.