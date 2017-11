Lista de aprovados à segunda fase na UFPR sai hoje às 14 horas

A lista de convocados para a segunda fase do Vestibular 2017/2018 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) deverá ser divulgada no site do Núcleo de Concursos da UFPR (NC-UFPR) hoje, a partir das 14 horas. Os nomes poderão ser consultados sem necessidade de login e senha, e estarão reunidos por opção de curso.

Conforme o Edital 42/2017, os convocados para a segunda fase serão em número equivalente a três vezes o número de vagas disponibilizada para cada curso. Os não convocados serão considerados eliminados do processo seletivo.

O ensalamento para a segunda fase do Vestibular 2017/2018 estará disponível a partir do próximo dia 22, também no site do NC-UFPR. A prova terá foco em Compreensão e Produção de Textos e está marcada para o dia 26, a partir das 14 horas. A duração máxima é de quatro horas e trinta minutos. A abertura dos portões ocorrerá às 12h40, com fechamento às 13h30.

Comum a todos os candidatos, a prova será composta de três questões discursivas, cada uma valendo 20 pontos. Para alguns cursos, estão previstas ainda provas específicas e práticas.