Próximos dias serão de calor em Curitiba, mas chuva retorna quinta

Curitiba deve ter dias de calor nesta semana. Até o começo do feriado da Proclamação da República, na quarta-feira (15), os termômetros devem oscilar máximas entre 28 e 30 graus. A umidade relativa do ar fica baixa também. Mas, a partir da quinta-feira (16), a instabilidade deve voltar a atingir a Capital, com pancadas de chuva esporádicas. Já na sexta-feira (17), são esperadas chuvas e trovoadas. No sábado (18), pode chover forte e as temperaturas caem novamente. São esperados ventos de moderados a forte.