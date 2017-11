Tribunal do Júri do Paraná é comunicado, e já pode marcar julgamento

O caso Carli Filho, que se arrasta nos tribunais do país desde 2009, quando o então deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho se envolveu no acidente que ceifou a vida dos jovens Gilmar Yared e Carlos de Almeida, parece estar próximo de um desfecho.

Segundo comunicado divulgado pelo advogado Elias Mattar Assad em suas redes sociais, a Segunda Vara do Tribunal do Júri de Curitiba recebeu ontem a comunicação oficial do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a cassação da liminar do habeas corpus da defesa do ex-deputado. Tal liminar impedia a realização do julgamento pelo júri.

Com a decisão, do ministro Gilmar Mendes, agora cabe ao juiz Daniel Ribeiro Surdi de Avelar agendar a data do julgamento. Segundo Assad, tal agendamento pode acontecer "a qualquer momento".

Em maio de 2009, o carro dirigido pelo ex-deputado atingiu o veículo com os dois jovens em uma avenida no Mossunguê. Os dois jovens morreram na hora. Segundo a perícia feita na época, o carro com o ex-deputado vinha em velocidade muito acima do permitido. Carli Filho também estaria dirigindo depois de beber.