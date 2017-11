Curitibanas saem às ruas contra a PEC que muda regra do aborto

Centenas de mulheres participaram na noite de segunda-feira (13) de uma manifestação de repúdio ao Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 181, em tramitação no Congresso Nacional, que altera as regras sobre aborto assistido em caso de gravidez causada por estupro ou em que a vida da mãe esteja em risco. O ato começou pela Praça 19 de Dezembro, e depois seguiu por ruas centrais. Além de Curitiba, a manifestação contra a PEC aconteceu em diversas cidades e capitais brasileiras.

"O direito ao aborto legal em casos de gravidez por estupro ou risco de morte para a mãe são direitos permitidos desde 1940 pelo Código Penal Brasileiro. Querem que a mulher que engravide de um estuprador não tenha direito ao aborto. E pior: seja presa por interromper a gravidez ou morra em um aborto clandestino", dizia a convocação para o protesto nas redes sociais.

Atualmente, a prática do aborto no Brasil não é crime no caso de riscos comprovados para a vida da mulher. Grávidas de fetos anéncefalos também podem interromper a gestação voluntariamente, sem punições. O aborto no caso de estupro, atualmente, também é permitido, e essa é a maior polêmica da PEC no Congresso.