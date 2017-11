Atirador deixa oito feridos em baile funk em Osasco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oito pessoas foram baleadas em um baile funk em Osasco (Grande SP), no final da tarde de domingo, por um homem que fez disparos após uma briga, segundo a polícia. Quatro vítimas ainda estão internadas -duas delas em estado grave. Ninguém havia sido preso até a noite desta segunda (13). O baile ocorria na esquina das ruas da Ladeira e Robert Kennedy. Segundo testemunhas disseram à polícia, por volta dos 18h, houve uma discussão entre dois homens que estavam no local. Um deles sacou uma arma e passou a disparar, aparentemente ao acaso. As testemunhas afirmaram ainda que houve tumulto e correria após os disparos. FUGA A Polícia Militar foi chamada, mas o homem já havia fugido quando os policiais chegaram ao local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) levou os feridos, sete homens e uma mulher, para prontos-socorros da região. A polícia ainda não tem pistas que levem à identidade do atirador. O caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil no 5º DP de Osasco, mas será investigado pelo 2º DP da cidade, que fica na área onde ocorreu o tiroteio.