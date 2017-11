Pagamento do 13º salário vai injetar R$ 3,2 bilhões na Capital

Até dezembro de 2017, estima-se que deverão ser injetados na economia de Curitiba cerca de R$ 3,2 bilhões em decorrência do pagamento do 13º salário. No final deste mês deve ser pago a primeira parcela do benefício. Estas é uma estimativa do Escritório Regional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no Paraná. No Paraná todo, contando os pagamentos a pensionistas, o 13º salário deve colocar mais de R$ 11 bilhões no mercado de final de ano.

Para o cálculo do impacto, o Dieese leva em conta dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ambos do Ministério do Trabalho. Em Curitiba serão beneficiados cerca de 877 mil trabalhadores na ativa, sem contar os pensionistas. O estudo do Dieese analisa a expectativa das 40 maiores cidades do Estado, o que dá um montante de mais de R$ 6,8 bilhões