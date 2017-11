A Orquestra Filarmônica Jovem de Israel, da Escola de Música Buchmann-Mehta da Universidade de Tel Aviv, desembarca em Curitiba para uma apresentação na terça-feira, 14 de novembro, sob regência de Eyal Ein-Habar e tendo como solista o violonista Guy Braunstein. O concerto, que integra as comemorações dos 45 anos do Grupo Positivo, tem no programa duas obras de Johannes Brahms: a Sinfonia nº 3 e o Concerto para violino.

Reconhecidamente de altíssimo nível, a Orquestra Filarmônica Jovem de Israel traz “o selo de aprovação” da Orquestra Filarmônica de Israel, aclamada como uma das melhores do mundo. A apresentação conta com cinco músicos brasileiros. Os ingressos estão à venda nowww.diskingressos.com.br.