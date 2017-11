Madeleine Peyroux traz sua música ao Teatro Guaíra

Madeleine Peyroux volta ao Brasil após 7 anos (foto: Divulgação)

Após sete anos, a cantora de jazz, Madeleine Peyroux, volta ao Brasil com a turnê do álbum Secular Hymns, seu trabalho mais recente, Um amalgama de funk, blues e jazz. Peyroux, que nasceu nos Estados Unidos e se mudou para a França aos 13 anos, deixa transparecer a influência das duas culturas nas músicas. A apresentação dela em Curitiba acontece hoje no Teatro Guaíra.

Madeleine Peyroux é um dos nomes mais importantes do jazz contemporâneo. Nesta turnê, Madeleine mantém os músicos que a acompanham há dois anos: o guitarrista Jon Herington e o baixista Barak Mori. O show traz um conjunto de canções em forma de hinos, que revelam a essência eminentemente espiritual deste diálogo interior... A sedução expressiva de sua voz nos traz canções de artistas seminais do blues, do gospel e músicas preservadas pela tradição.

“A música tem sido a nossa vida espiritual”, diz ela. “Então penso neles como hinos, hinos seculares - canções que são muito individuais, pessoais, introvertidas”. Com sua voz sedutoramente expressiva, Peyroux faz as músicas semanais de blues (duas escritas por Willie Dixon e uma de Lil Green), a clássica cantora de evangelho, a irmã Rosetta Tharpe, a estrela de dublês abaixo do radar, Linton Kwesi Johnson, três contemporâneos de renome compositores (Tom Waits, Townes Van Zandt, Allen Toussaint), o compositor do século 19 Stephen Foster (considerado o primeiro grande compositor na América) e terminando com um espiritual afro-americano tradicional.

Serviço

Local: Teatro Guaíra Grande Auditório

Data: 14 de novembro/2017

Horário: 21h

Valor do ingresso: R$ 200,00 valor da inteira

Duração aproximada: 1h20m

Classificação indicativa: Livre

Não serão aceitos cheques

Vendas site www.diskingressos.com.br ou telefone (41) 3315-0808

Realização: Dell’Arte Soluções Culturais.