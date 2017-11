Quatro jovens são retirados de centro socioeducativo e mortos no Ceará

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Quatro adolescentes que cumpriam medidas socioeducativas foram mortos na madrugada desta segunda-feira (13) em Fortaleza (CE). Eles foram retirados à força de dentro do Centro de Semiliberdade Mártir Francisca por um grupo de bandidos armados e foram assassinados numa favela próxima conhecida como "Muro Alto", região central da capital cearense. Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgados. Os bandidos invadiram o centro socioeducativo por volta das 3h da madrugada e retiraram seis adolescentes do local. Cerca de vinte homens participaram da ação. Dois dos adolescentes raptados foram liberados pelos bandidos e retornaram à unidade socioeducativa na manhã desta segunda. Com cerca de 50 internos. o centro abriga jovens que foram apreendidos por delitos de menor gravidade e que são considerados menos perigosos. Em nota, o governo do Ceará informou que dois suspeitos ligados ao crime haviam sido identificados. Até o início da noite desta segunda-feira, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil iniciou uma investigação com equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Perícia Forense do Estado do Ceará. A Polícia Militar informou que o policiamento na região foi intensificado. A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, órgão do governo estadual responsável pela gestão da unidade, informou que "lamenta profundamente o ocorrido e trabalha no apoio às famílias dos adolescentes [mortos] e dos demais internos".