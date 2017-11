Narcisa Tamborindeguy leva placa com seu bordão ao casamento da filha 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A socialite Narcisa Tamborindeguy casou a filha Catharina Tamborindeguy, fruto do seu relacionamento com o empresário Caco Gerdau Johannpeter, do Grupo Gerdau, neste fim de semana, em um resort na Bahia. Na festa, Narcisa "causou" carregando uma placa com seu conhecido bordão "ai que loucura". A cerimônia contou com famosos como Glória Maria, que foi madrinha e mostrou fotos do evento em seu Instagram. Durante a festa, que teve até homenagem a Iemanjá, Catharina cortou o vestido longo, assinado pelo estilista Junior Santaella. "Ao final da festa, ela já não aguentava mais de calor e cortou o vestido inteirinho", disse o decorador Vic Meirelles em entrevista ao site "Glamurama".