PSDB não tem caudilhos, diz FHC sobre racha interno

ESTELITA HASS CARAZZAI WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Ao comentar a crise do PSDB, o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta segunda (13) que o partido "não tem caudilhos" e atribuiu a isso a disputa interna da sigla. "O PSDB não tem caudilhos. Não tem uma pessoa que impõe sua vontade", afirmou, em entrevista à TV colombiana NTN24. "É melhor ter vários candidatos [para a presidência do PSDB]." O ex-presidente cumpre agenda nos Estados Unidos nesta semana. Na noite desta segunda, foi homenageado em um evento do Interamerican Dialogue, centro de estudos baseado em Washington, onde deu a entrevista. Questionado pela imprensa se iria pedir ao senador Tasso Jereissati para desistir da disputa pela presidência do PSDB, em prol do governador Geraldo Alckmin, o tucano negou. "É onda. Eu não falei nada disso", disse. "Ele [Tasso] está em Boston, não sei se haverá chance ou não. Não tenho nada marcado especificamente e nem sei se terá." Cardoso também não comentou a saída do ministro Bruno Araújo, das Cidades, do governo de Michel Temer (PMDB). "Que ministro saiu? Vocês estão me falando agora", afirmou. FHC, porém, disse que o PSDB "terá mais autonomia fora do governo". "Não ter ministros não quer dizer que não votaremos com os projetos importantes para o Brasil", afirmou, também à colombiana NTN24. Nesta semana, o tucano ainda dará palestra nas universidades de Columbia e Brown, em Nova York.