Mais de 1,5 milhão vão fazer exame que certifica conclusão de estudos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No próximo domingo (19), mais de 1,5 milhão de estudantes vão participar do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), que é direcionado aos alunos que não concluíram os estudos na idade adequada. A prova será feita por 301,5 mil candidatos que desejam a certificação para o ensino fundamental e 1,2 milhão para o ensino médio. O exame será aplicado em 564 municípios distribuídos em todos os Estados. As informações são da Agência Brasil. O acesso ao cartão de informação já foi liberado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) na semana passada. O documento informa o número de inscrição; a data, hora e local das provas; a opção de língua estrangeira escolhida e os atendimentos específicos ou especializados, caso tenham sido solicitados. A partir deste ano, a certificação de conclusão do ensino médio voltou a ser realizado pelo Encceja, em parceria com Estados e municípios. Até o ano passado, os estudantes com mais de 18 anos usavam o desempenho obtido no Enem para receber o diploma do ensino médio. Ontem (12), o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou que os alunos que fizerem a prova do Encceja deste ano e obtiverem nota mínima terão gratuidade garantida na inscrição do Enem no ano que vem. PROVAS O Encceja será realizado em dois turnos. Pela manhã, os portões abrem às 8h e fecham às 8h45, e as provas serão realizadas das 9h às 13h. No turno vespertino, a abertura dos portões será às 14h30, com fechamento às 15h15 e prova das 15h30 às 20h30. Os estudantes devem ficar atentos, já que o horário a ser seguido é o oficial de Brasília. As provas objetivas terão 30 questões de múltipla escolha cada, tanto para ensino fundamental quanto para ensino médio. Para obter o certificado ou a declaração de proficiência, o participante deve fazer, no mínimo, 100 dos 200 pontos possíveis em cada uma das áreas de conhecimento. Os candidatos também deverão fazer uma redação em que é necessário alcançar nota igual ou superior a cinco pontos, em uma escala que varia de zero a dez.