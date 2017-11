Festival une música erudita e infantil para angariar recursos para o Graacc

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma união inédita da Orquestra Filarmônica Bachiana e da dupla Palavra Cantada, a música erudita encontra a infantil em festival que terá toda a renda revertida para o Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), integrante da Rede Folha, na quarta-feira (15). O "Festival de Música Graacc" terá duas apresentações no Espaço das Américas com o repertório de canções como "Pé com Pé","Criança não Trabalha", "Fome Come", "Bolacha de Água e Sal", "Vem Dançar com a Gente" e "Ciranda". As músicas terão tradução simultânea para o público de cegos e surdos, por meio de audiodescritores e linguagem de Libras, respectivamente. Os ingressos já estão à venda e podem ser comprados nas bilheterias do Espaço das Américas ou on-line. Festival de Música Graacc Espaço das Américas - rua Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo, SP. Qua. (15): 15h e 18h30. Livre. Ingr.: R$ 40 a 120, na bilheteria e no site https://goo.gl/xgibPV