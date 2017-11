Alckmin confirma nomeação de mais votado como novo reitor da USP

PAULO SALDAÑA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) confirmou a nomeação do professor Vahan Agopyan como novo reitor da USP (Universidade de São Paulo). Agopyan é atual vice-reitor e foi o primeiro colocado na eleição realizada na instituição. O anúncio foi feito por Alckmin em vídeo publicado na noite desta segunda-feira (13) em uma rede social. "O professor [Marco Antonio Zago, atual reitor] trouxe a lista tríplice e nós nomeamos o mais votado para reitor e vice-reitor", disse o governador no vídeo, que desejou aos dois um "ótimo trabalho" à frente da universidade. A chapa de Vahan Agopyan e de seu vice, Antonio Carlos Hernandes, foi a mais votada, com 1.092 votos, em eleição realizada no dia 30 de outubro. Os nomes deles encabeçavam a lista tríplice encaminhada ao governador, a quem cabe a escolha de qualquer uma das três opções. A agenda de Agopyan é tida como continuidade da gestão do atual reitor. Em 2013, ele e Zago venceram juntos a disputa pela reitoria. O mandato se inicia em 2018 e tem quatro anos de duração. A questão orçamentária, que atinge a universidade desde 2014, continuará a ser um dos desafios do novo reitor. "Nós superamos o risco [de a USP não pagar seus compromissos], mas a questão financeira continua sendo bastante séria para as próximas gestões", disse Vahan após o resultado da eleição interna. O novo reitor ainda apoia a desvinculação do HU (Hospital Universitário) da USP, repassado-o ao governo do Estado. Na atual gestão, a unidade sofreu com falta de investimento e de reposição de funcionários, tendo diminuído o atendimento. Alunos de medicina, que realizam atividades práticas no HU, anunciaram greve na semana passada contra o "desmonte" do hospital. Agopyan é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da USP, mestre em Engenharia Urbana e de Construções Civis pela mesma instituição e PhD pela Universidade de Londres King's College. Professor da universidade desde 1975, foi vice-diretor e diretor da Poli e diretor-presidente do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Além de vice-reitor, foi ainda pró-reitor de Pós-Graduação da USP entre 2010 a 2014. Hernandes é atual pró-reitor de Graduação e professor titular do Instituto de Física da USP de São Carlos, do interior do Estado. Esta eleição para a reitoria foi a primeira a ser realizada de forma online. Dos 2.097 eleitores habilitados, por fazerem parte de órgãos centrais de unidades e da universidade, participaram da votação 1.949. A grande maioria da assembleia eleitoral (85%) é formada por professores.