Mutirão da Cidadania do Tatuquara começa nesta quinta-feira

(foto: Antonio Carlos Patitucci)

O Governo do Estado e a prefeitura de Curitiba realizam nesta semana a quarta edição do Mutirão da Cidadania, que desta vez acontece na Rua da Cidadania Tatuquara. O evento, que começa nesta quinta-feira (16), ofertará mais de 200 diferentes serviços aos cerca de 100 mil moradores dos bairros Campo de Santana, Caximba e Tatuquara. O mutirão segue até sábado (16) e o atendimento é gratuito.

Os serviços são das áreas da saúde, educação, segurança e desenvolvimento social, além de atendimentos da Copel e da Sanepar. Haverá atividades culturais, de esporte e lazer.

As primeiras edições do Mutirão da Cidadania foram no Bairro Novo (Sul da capital); no Cajuru (Leste), na Cidade Industrial de Curitiba. Foram realizados 118 mil atendimentos. “As três edições anteriores foram um grande sucesso, que certamente será repetido na regional do Tatuquara”, disse o secretário para Assuntos Estratégicos, Edgar Bueno.

Entre os serviços mais procurados pela população estão a emissão de carteira de identidade e de carteira de trabalho. Também são destaques os serviços da área de saúde, como testes rápidos de HIV/Aids, hepatites virais e sífilis, aferição de pressão, teste de glicemia, além de orientações e cadastro de doação de medula óssea (Hemepar).

Confira a lista de serviços ofertados pelo Governo do Estado:

SAÚDE

Serão oferecidos testes rápidos de HIV/Aids, hepatites virais e sífilis, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientações à população e cadastro de doação de medula óssea (Hemepar). Os atendimentos serão feitos em parceria pelas secretarias estadual e municipal da Saúde.

SEGURANÇA

O Instituto de Identificação do Paraná vai confeccionar carteiras de identidade ao público. A Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe), com o seu ônibus móvel, também participará da ação elaborando boletins de ocorrência (exceto flagrante).

FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prestará informações acerca dos direitos da criança e do adolescente, das mulheres e das pessoas idosas. Também haverá orientação sobre as ações do Programa Família Paranaense, voltado à proteção e à promoção das famílias em situação de vulnerabilidade social.

EDUCAÇÃO

A comunidade terá informações sobre a educação de jovens e adultos, educação profissional e sobre os programas e projetos ofertados pela rede estadual de ensino.

JUSTIÇA E TRABALHO

A Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos fará atendimentos e esclarecimento de dúvidas sobre carteira de trabalho. Também haverá consulta de vagas de emprego e encaminhamento de pedidos de seguro-desemprego.

PROCON

Participará com orientação e distribuição de cartilhas sobre direito do consumidor.

DETRAN

Vai oferecer serviços de habilitação (pedido de segunda via de CNH e consulta de pontuação) e veículos (extrato de débitos e emissão de Guia de Licenciamento), além de levar um terminal de autoatendimento para consultas e pagamento de taxas. A equipe de educação para o trânsito fará brincadeiras com crianças e orientará sobre dispositivos de segurança e direção segura. Será possível fazer cadastro no Detran Fácil, que permite solicitação de serviços pela internet.

COPEL

Empresa fará todo o atendimento aos consumidores, com os mesmos serviços prestados em suas agências. Entre eles, pedido de nova ligação, atualização cadastral, cadastro de tarifa social/Luz Fraterna, emissão de segunda via da fatura, pedido de religação de energia, orientações sobre uso seguro e eficiente de energia, com teatro, palestras e distribuição de materiais informativos a crianças e pais.

SANEPAR

Fará o registro e a divulgação das famílias que são beneficiárias da Tarifa Social da Companhia. Também será possível renegociar débitos e regularizar cadastros. Haverá apresentação do Programa Trate Bem a Rede, que incentiva a comunidade a descartar corretamente o óleo de cozinha. Serão feitas palestras sobre a importância da proteção da bacia hidrográfica e dos rios da localidade e o plantio de árvores. O ônibus EcoExpresso vai demonstrar todo o ciclo da água e promoverá palestras sobre o uso consciente da água.

FAZENDA

A Secretaria de Estado da Fazenda vai levar informações sobre o Programa Nota Paraná. Os cidadãos poderão se cadastrar no programa e imprimir cartões com o número do CPF.

FOMENTO PARANÁ

O Mutirão da Cidadania contará com técnico especializado, que atua como agente de crédito, para orientar sobre linhas de financiamento de microcrédito, troca de boletos, atualização de cadastro e outros serviços prestados pela instituição financeira e de desenvolvimento do Governo do Estado.

CELEPAR

Vai ministrar o Curso Básico de Smartphone, voltado às pessoas com idade superior a 60 anos.

ITCG

O Instituto de Terras, Cartografia e Geociência participará do Mutirão com esclarecimentos sobre regularização fundiária de áreas rurais. Também vai promover mostra de rochas e outros minerais encontrados no Paraná. Será feita entrega de materiais de geoturismo.

ORIENTAÇÃO

Diversos órgãos do Governo do Estado também vão esclarecer dúvidas sobre os programas estaduais, como a devolução de parte dos impostos por meio do Nota Paraná, registro de famílias que podem ter a tarifa social da Sanepar e a tomada de crédito da Fomento Paraná, instituição financeira do Estado.

SERVIÇO

Mutirão da Cidadania Tatuquara

Data: de quinta-feira a sábado (16 a 18)

Horário: Na quinta e sexta-feira – das 9h às 18h. No sábado, das 9 às 17h.

Local: Rua da Cidadania Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n - bairro Tatuquara - em Curitiba.