Temática de super-heróis é base para RPG 'debochado' de 'South Park'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "South Park", a sitcom americana criada em 1997, conquistou diversos públicos com seus personagens desinibidos e sem papas na língua. Em 2014, a franquia conquistou também os gamers com o jogo "South Park: The Stick of Truth". Em outubro deste ano, mais um jogo chegou para completar a lista de aventuras desconexas dos personagens. "South Park: A Fenda que Abunda Força" é a continuação do primeiro RPG. O enredo do jogo é inspirado pelo "combate ao crime". Eric Cartman, o personagem principal da série, tem a ideia de criar uma liga de heróis, a "Guaxinim & Amigos", para combater a violência crescente na cidade de South Park. O jogador é convidado para fazer parte da trupe de heróis nada tradicionais. O "Novato", como será chamado pelos personagens, poderá escolher seu traje, seus poderes repugnantes e descobrirá as possibilidades da Fenda que Abunda Força. "South Park: A Fenda que Abunda Força" é todo dublado em português, com as vozes oficiais dos personagens no Brasil. Além disso, a interface é traduzida e os usuários que não entendem inglês podem compreender os comandos com mais facilidade. A versão física do jogo produzido pela Ubisoft está disponível para Xbox One e PlayStation 4 por R$ 249,90. O game também pode ser adquirido em sua versão digital pela loja on-line dos consoles, além da versão para PC. Em uma promoção especial da produtora, quem adquirir o jogo até 31 de janeiro de 2018 pode baixar, gratuitamente, game anterior.