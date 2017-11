Vendas no terceiro trimestre de 2017 tiveram crescimento no Paraná

(foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) mostra que as vendas do terceiro trimestre cresceram em média 3,32% ao mês. Os três meses de altas consecutivas contribuíram para compensar as perdas de faturamento dos dois primeiros trimestres, fazendo com que o resultado do acumulado do ano permanecesse praticamente estável em relação a 2016 (-0,26%).

Setores como móveis, decorações e utilidades domésticas tiveram resultados positivos, somando crescimento de 30,21%. Vale destacar também, a retomada das vendas nas lojas de departamentos, que no ano de 2016 amargaram queda o ano todo, aumentando seus faturamentos em 10,95% no acumulado de 2017. O setor de calçados também mostrou alta no período, de 9,38%, seguido das concessionárias de veículos, que voltaram a respirar, crescendo 1,67%.

Como consequência do maior movimento no comércio varejista, a pesquisa mostra um crescimento do nível de emprego em 2,47% no acumulado do ano. A folha de pagamento também foi maior (7,16%).

A análise dos dados comprova a relação direta entre o volume de vendas e o impacto no número de empregos e remuneração.

Análise regional

No acumulado do ano, apenas o comércio de Curitiba e Região Metropolitana (0,8%), Sudoeste (0,63%) e Londrina (0,62%) apresentam resultado positivo. A maior redução ficou com Maringá (-5,66%). A região Oeste teve baixa de 0,89% nas vendas e Ponta Grossa de 1,04%.