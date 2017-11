UFPR divulga lista de aprovados na primeira fase do vestibular 2017/2018

(foto: Arquivo Bem Paraná)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou a lista de aprovados na primeira fase do Vestibular 2017/2018 no site do Núcleo de Concursos da UFPR (NC-UFPR) no início da tarde desta terça (14). Foram convocados 13.323 candidatos, entre os quais 436 treineiros (que estão fazendo o vestibular por experiência, geralmente porque ainda não têm diploma de conclusão do ensino médio).

VEJA AQUI A LISTA DE APROVADOS NA PRIMEIRA FASE DO VESTIBULAR 2017/2018 DA UFPR

De acordo com o Edital 42/2017, foram aprovados para a segunda fase os candidatos mais bem classificados na primeira fase em número referente ao triplo de vagas disponibilizadas para o respectivo curso, turno e período para o qual o concorrente se inscreveu. Dessa forma, entre os candidatos a uma vaga no curso de Jornalismo da UFPR, por exemplo, que disponibiliza 24 vagas em apenas um turno e semestre, foram selecionados para a segunda fase os 72 mais bem colocados na primeira fase.

Ainda assim, é provável que o número de convocados em cada curso exceda o triplo de vagas, uma vez que todos os candidatos que empataram na última colocação possível também foram chamados para a segunda fase.



No caso dos candidatos treineiros, foram selecionados para a segunda fase os que obtiveram pontuação igual ou superior ao do último colocado na lista de convocados de cada curso. Os não convocados, por sua vez, são considerados eliminados do processo seletivo.

Ferramentas

No site do NC-UFPR, a lista de convocados por opção de curso pode ser conferida sem necessidade de login e senha. Há ícones para automatizar a pesquisa por nomes, a criação de arquivos nos formatos CSV, Excel e PDF, ou ainda para copiar a lista para a área de transferência ou tirar um print screen da tela.



ícones permitem guardar arquivo, pesquisar por nome, copiar e tirar print screen. Imagem: Reprodução/NC-UFPR

As listas também estão disponíveis no aplicativo +UFPR (para Android) e na página da universidade no Facebook. Cabe lembrar que o site do NC-UFPR traz as informações oficiais do vestibular da UFPR, sendo as outras formas de divulgação apenas facilitadores.

Gabarito definitivo

Como houve alteração no gabarito provisório (mudança da resposta para apenas uma questão, que não foi anulada), um gabarito definitivo da prova da primeira fase também será publicado pelo NC-UFPR nesta terça, conforme o cronograma do edital.

As respostas da banca examinadora para cada recurso estarão disponíveis no sistema para os candidatos que recorreram até o dia 14 de dezembro.

Os resultados dos recursos quanto ao processamento da leitura óptica do cartão-resposta também serão liberadas aos candidatos que recorreram.

Concorrência

O NC-UFPR também disponibilizou a partir da tarde desta terça-feira (14) os índices de concorrência em cada opção de curso na segunda fase do vestibular (veja aqui). Ou seja, o cálculo das taxas divulgadas considera somente o número de candidatos aptos a fazer a segunda fase de provas, não o número total de inscritos para cada opção de curso.

No total, o Vestibular 2017/2018 teve 55.179 candidatos com inscrições homologadas para preenchimento de 5.439 vagas de graduação.



Como na 1ª fase, todos os candidatos serão submetidos a detector de metais na entrada das salas

Segunda fase

O ensalamento para a segunda fase do Vestibular 2017/2018 estará disponível a partir do próximo dia 22, no site do NC-UFPR.

A prova terá foco em Compreensão e Produção de Textos e está marcada para o dia 26, a partir das 14 horas. A duração máxima é de quatro horas e trinta minutos. A abertura dos portões ocorrerá às 12h40, com fechamento às 13h30. Também na segunda fase haverá avaliação por detector de metais de todos os candidatos antes da entrada nas salas e dos que tiverem que sair durante a prova.

Comum a todos os candidatos, a prova será composta de três questões discursivas, cada uma valendo 20 pontos. Para não serem eliminados na segunda fase, independentemente da concorrência, candidatos não podem obter resultado nulo ou zero no julgamento de qualquer uma das provas.

Para alguns cursos, estão previstas ainda provas específicas e práticas. No caso dos cursos de Matemática (Licenciatura ou Bacharelado) e Estatística e Matemática Industrial, os candidatos concorrem em um Processo Seletivo Estendido (PSE), que inclui a verificação do aproveitamento dos candidatos em disciplinas ministradas no primeiro semestre do ano letivo de ingresso.

Já para concorrer a vaga nos cursos de Música (Licenciatura e Bacharelado), Design de Produto, Design Gráfico e de Arquitetura e Urbanismo, haverá Prova de Habilidade Específica.

No processo seletivo realizado em 2016, a prova da segunda fase foi realizada em 27 de novembro. As questões da prova de Compreensão e Produção de textos abordavam um resumo de texto com reescritura (10 a 15 linhas), uma dissertação curta com argumentos do candidato (10 a 12 linhas) e a elaboração de um texto argumentativo com base em uma sequência de quadrinhos (seis a oito linhas).

Confira aqui as provas da segunda fase do vestibular anterior.

Resultado

A data provável para divulgação do resultado final do Vestibular 2017/2018 é o dia 12 de janeiro de 2018.