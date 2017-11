Rapper Hungria se apresenta na Woods nesta sexta

(foto: Divulgação)

Apostando em uma programação voltada ao melhor da música nacional, a Wood’s Curitiba, uma das principais casas de entretenimento do país, vai receber a apresentação do cantor e compositor Hungria, um dos artistas de maior expressão do rap e hip hop nacional na atualidade. O rapper desembarca na capital paranaense no próximo dia 17 de novembro para apresentar o show de sua nova turnê.

Com apenas 26 anos de idade, Hungria, nome artístico de Gustavo da Hungria Neves, já é considerado um dos expoentes na nova geração do rap nacional. O artista natural de Cidade Ocidental, município próximo a Brasília (DF), começou a compor ainda criança e aos 14 anos gravou a primeira canção. A projeção nacional veio com a música “Lembranças”, que foi escolhida para integrar a trilha sonora da novela Malhação da Rede Globo. Com uma sonoridade inspirada no pop e hip hop norte americano e composições que abordam romantismo, festas e histórias de infância, Hungria tem conquistado um espaço cada vez mais significativo no cenário musical e garantindo seu nome entre os mais populares do gênero.

Para a apresentação na Wood’s Curitiba, o rapper promete um repertório diferenciado para agradar todos os fãs. O set list vai mesclar sucessos do início da carreira como “Carruagem” e “Cama de Casal” com faixas mais recentes como “Lembranças” e “Coração de Aço”, além de canções gravadas em parceria com artistas de outras vertentes musicais como Lucas Lucco, Gusttavo Lima e Mr Catra.

O evento será realizado na Wood´s Curitiba (Rua General Mário Tourinho, 387 – Seminário), a partir das 22h30. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 30 com nome na lista do evento. Mais informações no site www.woodsbar.com.br, pelo telefone (41) 3087-9050 ou na página oficial da Wood’s Curitiba no Facebook.