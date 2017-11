CBF volta atrás, e decide adiar entrega da taça caso Corinthians seja campeão

LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) voltou atrás e não entregará a taça de campeão nesta quarta-feira (15) caso o Corinthians conquiste o título do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra enfrenta o Fluminense, às 21h45, no Itaquerão. A princípio, a CBF pretendia entregar o troféu já na quarta-feira (15) para aproveitar o clima de festa em caso de título. A entidade, inclusive, já se preparava para levar ao estádio toda a sua estrutura para a montagem do palco. No entanto, recuou da decisão por uma "questão operacional em razão do horário da partida". Assim, caso conquiste o título contra o Fluminense ou diante do Flamengo, em jogo marcado para o próximo domingo (19), às 17h, na Ilha do Urubu, o Corinthians receberá o troféu apenas no dia 26, quando enfrenta o Atlético-MG no Itaquerão. Em 2015, a equipe alvinegra conquistou o hexacampeonato brasileiro com um empate diante do Vasco por 1 a 1, em São Januário, em uma partida realizada na quarta-feira no período da noite. O troféu, no entanto, só foi erguido no jogo seguinte, quando goleou o São Paulo por 6 a 1, em casa. No ano passado, a CBF entregou o troféu no mesmo jogo em que o Palmeiras foi confirmado campeão. Na oportunidade, o time alviverde ficou com o título ao ganhar da Chapecoense por 1 a 0 -o jogo foi realizado em um domingo. Com 68 pontos, o Corinthians fatura o heptacampeonato se vencer o Fluminense.