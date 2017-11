Projeto une jazz e alta gastronomia em trem noturno de luxo

(foto: Divulgação)

Se jazz e boa gastronomia já são suficientes para tornar uma noite especial, imagine então tudo isso inserido em um ambiente de trens de alto luxo com o glamour da década de 30 e uma estação ferroviária caracterizada à moda da época. Pois tudo isso será possível a partir de 25 de novembro, data em que acontece a primeira edição do Expresso Full Jazz Classique by Tânia Coelho, em Curitiba.

Resultado da parceria entre a Serra Verde Express, Full Jazz Bar- referência em música e gastronomia, na cidade- e Tânia Coelho, empresária que assina o projeto e é especializada no desenvolvimento de ações turísticas diferenciadas, o Expresso Full Jazz Classique promete quatro horas de uma experiência lúdica e sensorial de volta no tempo.

O renomado chef Lucas Vicenzo é o responsável pelo cardápio temático do jantar que é preparado dentro do primeiro vagão cozinha do país e servido nos luxuosos trens noturnos. A plataforma da Estação se transforma em um grande lounge com refinados ambientes de estar, charutaria, cafeteria Kaffe Kantate e palco para a performance ao vivo da banda Dose In Blues.

“Esta é mais uma novidade que a Serra Verde Express oferece em 2017. Proporcionar experiências inovadoras dentro dos trens é o nosso grande objetivo e parceiros como o Full Jazz Bar e a Tânia Coelho engrandecem ainda mais o nosso trabalho”, afirma Adonai Aires de Arruda, diretor presidente da Serra Verde Express. “Conseguimos estruturar um produto realmente diferenciado que reúne música, gastronomia e cultura. A expectativa é, a partir desta primeira edição, lançar uma agenda mensal para 2018”, comenta Leandro Almas, proprietário do Full Jazz Bar.

As executivas Tânia Coelho e Mariana Buffara idealizaram o projeto e criaram o nome Expresso Full Jazz Classique. Segundo Tânia,a inovação e a valorização do que é regional são grandes diferenciais do programa. “Queríamos criar algo novo e que despertasse emoções e sensações no público. Tudo foi pensado com o objetivo de exaltar e valorizar o que é nosso como a ferrovia, os produtos feitos no Estado e repetir, no trem, o sucesso alcançado nas ações do Tour Gastronômico pelos Hoteis” afirma.

Mariana Buffara, comemora. “Estar ao lado destes importantes atores do turismo e gastronomia de Curitiba chancelam o sucesso do projeto porque criamos o Expresso Classique para ser um produto com serviços personalizados de acordo com os parceiros, com foco na qualidade, segurança e conforto do usuário. O romantismo e os aspectos lúdicos do trem, a ambientação da plataforma e o jazz, nesta edição especial que batizamos de Expresso Full Jazz Classique by Tânia Coelho, certamente vão proporcionar uma experiência única aos clientes”.

O Expresso Full Jazz Classique by Tânia Coelho tem início às 19h30, na Oficina de Trens, de onde parte a composição de luxo rumo à Estação Ferroviária de Curitiba. Os cuidados com cada detalhe e a busca pela perfeição fazem do Expresso Classique uma experiência única. As mesas, dentro dos vagões, assim como o cardápio, são previamente escolhidos pelos clientes, o que garante eficiência e agilidade no serviço de primeira classe.

O chef

À frente da cozinha do Full Jazz Bar desde julho deste ano, o paulistano Lucas Vicenzo se destaca pela criatividade do que propõe e repete, em Curitiba, o sucesso alcançado no restaurante Raiz, em São Paulo. Vicenzo foi eleito, em 2015, uma das dez promessas Gastronômicas da Cidade pela revista Veja SP. No ano seguinte, foi considerado um dos principais profissionais do ano de 2016 pela Academia Brasileira de Gastronomia.

Foi nos grandes clássicos do jazz americano que Lucas buscou inspiração para criar alguns dos pratos que serão apresentados no Expresso Full Jazz Classique by Tânia Coelho. São eles:

Apptizer

My Favorite Things (Uvas verdes sem caroço envoltas em creme de gorgonzola e farofa de castanha do Pará);

Entrada

Ceviche Dona Lee (Ceviche de banana da terra com purê de avocado);

Principal

1° Opção / So What Lupp (Bife ancho grelhado com molho de ervas, quinoa vermelha com duo de cogumelos frescos, purê de confit de alho e chips de batata doce);

2° Opção / Octopus Washboard Band (Polvo marinado com arroz negro cremoso de camarão com manga);

3° Opção / Honk Tonks (Ravióli recheado com pato e azeitonas pretas, servido com vinagrete morno de mel e siciliano);

4° Opção/ Uptown Food (Polenta com perfume de laranja e ragu de cogumelos frescos);

Sobremesa

Sweet Melon (Sopa de melão caramelizada, com mousse de queijo e doce de leite e farofa doce de pão);

O cardápio de bebidas conta com seleção especial de vinhos da Vinícola Araucária e cervejas artesanais da premiada cervejaria Bode Brown. O Expresso Full Jazz Classique by Tânia Coelho tem o valor de R$ 190 por pessoa, ou R$ 360 para o casal, e inclui jantar completo (apptizer, entrada, prato principal e sobremesa), estacionamento gratuito e atendimento de primeira classe. Os lugares são limitados e funcionam, exclusivamente, por meio de compras antecipadas. O evento tem apoio da Naturale Tapetes, Móveis Mikuska e apresenta, ainda, exposição de obras de arte de Maria Ines di Bella, Alfi Vivern e aquarelas de Rubens Gennaro.

Reservas e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3888 3488, whatsapp (41)9 8867 8022 ou site: www.serraverdeexpress.com.br.

Serviço: Expresso Full Jazz Classique by Tânia Coelho

Data- 25 de novembro

Horário- 19h30

Local- Av. Mariano Torres 1115 (final da Av. Silva Jardim)

Valor- R$ 190 por pessoa. R$ 360 para o casal.

Inclui- jantar completo, atendimento personalizado e estacionamento com manobrista. Não inclui bebidas.