Matrículas de crianças que vão para o pré ou para o 1º ano devem ser feitas até sexta

As crianças que ainda não estudam na rede municipal de ensino e vão para o pré ou para o 1º ano em 2018 devem ser matriculadas até a próxima sexta-feira (17/11). Para a matrícula ser efetivada, no entanto, as crianças já devem estar previamente cadastradas no sistema da rede municipal de ensino. Aquelas que frequentam os centros municipais de educação infantil, estão no pré e vão para o 1º ano em escola também devem fazer a matrícula.

A entrega dos documentos deve ser feita na unidade indicada pela Secretaria da Educação. O resultado do cadastramento está disponível no portal Cidade do Conhecimento (www.cidadedoconhecimento.org.br) . Basta clicar no banner do cadastramento. Os endereços das escolas e centros municipais de educação infantil estão indicados no site.

Os documentos necessários para a matrícula são: cópias do documento de identidade do responsável, certidão de nascimento da criança, comprovante de endereço e carteira de vacinação (para crianças do pré). As trocas de unidades deverão ser feitas de 27 a 29 de novembro nos núcleos regionais de ensino.

Georreferenciamento

Fernanda Vianna esteve na Escola Tereza Matsumoto, uma das unidades indicadas por ela para fazer a matrícula da filha, Ana Clara Vianna, de 5 anos, que frequenta o CMEI Tapajós ao lado da escola. A família voltou a morar em Curitiba há dois anos. “Estou adorando o CMEI e fiquei muito feliz por ela vir para a escola ao lado”, comemorou a mãe.

No momento do cadastramento, as famílias indicaram até três opções de unidades escolares de preferência para matrícula. A partir da indicação da unidade e do endereço da família, foi feita a distribuição das vagas de forma georreferenciada, para garantir a matrícula de cada criança na unidade mais próxima possível da residência.

Foram cadastradas 17.430 crianças. A diretora do Departamento de Planejamento e Informação da Secretaria Municipal da Educação, Elizabeth Dubas Laskoski, alerta aos pais para que fiquem atentos ao prazo. “A matrícula é realizada mediante a apresentação da documentação pelas famílias. Por isso, é fundamental que pais e responsáveis compareçam à unidade indicada dentro do prazo para não correr o risco de perder a vaga”, explica.

Quem perdeu o prazo para o cadastramento de crianças que vão para o pré e para o 1º ano em 2018 deve procurar o núcleo regional de ensino, nas Ruas da Cidadania.