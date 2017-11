Huertas não é liberado, e Augusto Lima pede dispensa da seleção de basquete

LUCAS PASTORE SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina de basquete terá dois desfalques para os dois primeiros jogos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019. O UOL Esporte apurou que o armador Marcelinho Huertas não foi liberado pelo Saski Baskonia para atender à convocação, enquanto o pivô Augusto Lima pediu dispensa para resolver problemas pessoais. Novo técnico da seleção, o croata Aleksandar Petrovic convocou 14 jogadores para os jogos contra Chile, em Osorno, dia 23 de novembro, e Venezuela, no Rio de Janeiro, no dia 27. O problema é que a primeira partida coincide com compromisso do Baskonia na Euroliga, o que fez o clube não abrir mão de Huertas. A seleção ainda tenta contar com o armador para o jogo contra a Venezuela. A informação foi publicada pelo "Globoesporte.com" e confirmada pelo UOL Esporte.