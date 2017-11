Áurea Luz participa de evento na Biblioteca Pública

(foto: Divulgação)

A Biblioteca Pública do Paraná realiza nesta sexta-feira (17) mais uma edição do projeto “Aventuras Literárias”. A convidada é a escritora Áurea Luz, que na ocasião lança o livro infantojuveil Majuí. A obra retrata as aventuras e pensamentos de um pequeno índio nascido em uma aldeia do Paraná. A escritora e o ilustrador João Ovizke conversam com os leitores da Biblioteca auditório da BPP, às 14h30, com entrada franca.

Nascida em Cascavel, Áurea Luz é radicada em Guarapuava. Faz parte da Academia de Letras, Artes e Ciências de Guarapuava e é autora de cinco livros de poesia. Majuí é sua publicação mais recente.

João Ovizke é ilustrador, graduado em História e Especialista em História, Arte e Cultura. Atua como produtor editorial e já ilustrou outras obras de Áurea Luz, como os livros Verso e meio, Risadinha, Eco lógico e Chapeuzinho vermelho e lobo guará.

Serviço:

“Aventuras Literárias”, com Áurea Luz e João Ovizke

17 de novembro, às 14h30, no Auditório da BPP

R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba/PR

Entrada franca