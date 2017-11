Ciclista curitibano quer chegar a 200 km/h pedalando e bater recorde mundial

(foto: Divulgação)

No próximo dia 26 de novembro os olhos do mundo do ciclismo estarão voltados para Curitiba. O ciclista profissional Evandro Portela que soma mais de 20 anos de carreira, irá bater o recorde mundial de velocidade extrema em cima de uma bicicleta. O desafio será feito na BR 277, no vácuo de um carro em alta velocidade, com toda estrutura de segurança e apoio da Ecovia, Polícia Rodoviária Federal, Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PR), e Prefeitura de São José dos Pinhais.

“Depois de competir profissionalmente nas décadas de 1990 e 2000, somando cinco circuitos europeus e muitas conquistas, comecei a treinar a mais de 10 anos ciclismo em velocidade extrema. Sempre fui ousado com a bike, tenho muito controle e o meu máximo foi de 184 km/h em julho deste ano. Agora vou bater o recorde mundial e chegar a 200 km/h. É um antigo sonho que está se realizando, fruto de muito trabalho e dedicação”, conta Evandro Portela, que treina de domingo a domingo, chegando a 800 quilômetros de bike por semana.

O atleta possui no currículo 16 anos (1990 – 2006) de carreira profissional, com cinco temporadas no Circuito Europeu e 10 anos entre os 10 tops ciclistas das Américas. Entre importantes competições mundiais estão participações na Vuelta Espanha e Volta a Portugal. Entre as conquistas: Campeão do Tour Del Leste da França, em 1997; 3º colocado geral da Vuelta a Madri 1997, 5 vezes campeão geral na Volta de Santa Catarina, passando pela a temida serra do rio do rastro, Campeão Brasileiro de Pista 4x4000, entre outros.

O Desafio 200 km/h – Guiness Book

Para bater o recorde mundial uma grande estrutura será montada no KM 63 da Rodovia BR 277. A largada será às 8h30 da manhã em frente ao prédio da Editel, até o Viaduto da Rui Barbosa, no município de São José dos Pinhais. O trânsito será suspenso por 20 minutos para que o desafio se complete. O feito será avaliado por um juiz do Guiness Book, o livro mundial dos recordes, de forma online.

“O desafio acontece da seguinte forma, eu inicio pedalando e ganho velocidade até que o carro passa por mim a 50 km/h. Eu entro no vácuo atrás dele e desta forma vamos juntos ganhando velocidade até chegar a 200 km/h em 11 quilômetros de pedalada. O carro é um Subaru WRX 4X4 350 CV turbo, que será pilotado por um motorista com experiência, pois qualquer movimento brusco pode me desestabilizar. É estruturado com uma carenagem de acrílico para que eu entre no vácuo e quebrando a barreira do vento”, explica o atleta.

O equipamento de Evandro também foi especialmente preparado para a ocasião. Todos os rolamentos da bicicleta são de cerâmica, que não têm atrito e suportam velocidades maiores. A roda da frente é de alumínio, mais pesada e, portanto, mais estável do que uma de carbono. Os raios da roda traseira são achatados e oferecem pouca resistência com o ar. A roupa foi desenvolvida para cortar o vento, pela Mauro Ribeiro Sports. Os pneus utilizados são o Grand Prix 4-Season, da Continental, com alta tecnologia em segurança, podendo passar por cima de cacos de vidro e de pedras que não furam.

A realização do desafio é da Triativa Eventos, com patrocínio do Só Carrão, Consórcio Unilance, EBANX, SAGA, Mauro Ribeiro Sports, HS Sistemas, Bike Tech Curitiba, Pédaluz Bike Trainer. Apoio Farmácia Biológica, Levouleur Le Velo, Dips Personal e Ciclo Leiriense.