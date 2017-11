Fotografia de parto é tema de bate-papo em Curitiba

(foto: Reprodução)

No próximo dia 24 de novembro, o curso de fotografia do Centro Europeu, uma das principais escolas de profissões da América Latina, vai promover o evento Conversa de Fotógrafo, um bate-papo descontraído sobre a história e a trajetória de profissionais de destaque no segmento.

Nesta edição, o evento vai receber a fotógrafa Luciana Zenti, especialista em fotografia de gestantes e nascimentos. Formada pelo curso de fotografia do Centro Europeu, a profissional é responsável pelo projeto Parto Delas, que registra partos humanizados de mulheres atendidas por maternidades públicas em Curitiba. Recentemente, a fotógrafa conquistou a medalha de ouro na categoria Trabalho de Parto do concurso Elevate Image Competition, importante premiação realizada nos Estados Unidos.

Durante a conversa, Luciana Zenti vai falar sobre seu trabalho em fotografia documental, discutir o cenário atual do mercado, analisar a evolução da área e expor os maiores desafios da carreira em uma rica troca de experiências com o público.

O evento Conversa de Fotógrafo será realizado na sede do Centro Europeu no bairro Batel (Benjamin Lins, 999), a partir das 19h15. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site www.centroeuropeu.com.br. Mais informações pelo telefone (41) 3233-6669.