Concurso oferece 1 milhão de views no Youtube para impulsionar empresa na internet

O concurso #VendaSeuPeixe vai premiar com 1 milhão de views no YouTube o empreendedor que fizer o melhor vídeo anunciando seu produto ou serviço. O objetivo é dar visibilidade e impulsionar os negócios de micro e pequenos empreendedores brasileiros, que apesar de tantas adversidades, superam tudo com muito trabalho e criatividade.

Para participar, o interessado deve gravar um vídeo, que pode ser do próprio celular, com no máximo 45 segundos. Depois, até o dia 20 de dezembro, é preciso enviar um e-mail para vendaseupeixe@santander.com.br com nome completo, endereço de e-mail, nome de usuário da rede social usada para postar o material e o link da gravação. O vídeo ainda deve ser publicado em ao menos uma rede social do participante (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ou YouTube), com a hashtag #VendaSeuPeixe.

A seleção será feita no dia 23 de dezembro e o vencedor será comunicado no dia 25 de dezembro, dia de Natal. Os quesitos avaliados para escolher o melhor vídeo serão: originalidade, criatividade e poder de venda.

“Acreditamos na criatividade e no potencial dos micro e pequenos empreendedores brasileiros, bem como em seu papel para a geração de emprego e renda no País. E sabemos também que, na era da informação, a visibilidade e a forma de se comunicar podem fazer toda a diferença para um negócio prosperar”, afirma Marcos Madureira, vice-presidente de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil.