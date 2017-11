Com mudanças, Cruzeiro recebe desespero do Avaí

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro enfrenta o Avaí nesta quarta-feira, às 19h30, no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já sem grandes pretensões no torneio por já estar com a vaga garantida na Libertadores e sem chance de título, o time mineiro terá mudanças para encarar o desespero catarinense. A principal surpresa é no comando do ataque, com a entrada do jovem Jonata, destaque da equipe sub-20, em lugar de Rafael Sóbis. Outra estreia acontecerá na lateral-direita, com Rafael Galhardo ocupando a vaga de Ezequiel, que vai passar por uma cirurgia de hérnia e não atuará mais neste Brasileiro. A defesa do time de Mano Menezes estará desfigurada para encarar o Avaí. Com Manoel lesionado e Murilo suspenso, a dupla de zaga será formada por Léo e Digão. Completando a linha defensiva, o escalado é Diogo Barbosa, que está em conversas para renovação de contrato. O Cruzeiro ainda tem mais uma mudança em relação ao time que ganhou de virada do Fluminense por 3 a 1 no domingo passado. O volante Henrique cumpriu suspensão por ter recebido terceiro cartão amarelo e volta ao time em lugar de Lucas Silva. Apesar de não estar brigando por mais nada no Brasileiro, o Cruzeiro quer terminar o campeonato da maneira mais honrosa possível, como já destacou Mano Menezes. A equipe começa a 35ª rodada em quinto lugar e pode ganhar uma posição, dependendo do resultado do Santos contra o Bahia, em Salvador. Já o Avaí vive um momento decisivo na competição. Afundado na zona de rebaixamento, em 19º lugar, e vindo de três derrotas seguidas, o time catarinense necessita da vitória para seguir na tentativa de escapar da queda. Matematicamente, a equipe de Claudinei Oliveira precisa ganhar os últimos quatro jogos para seguir na elite. Depois de pegar o Cruzeiro, recebe Palmeiras e Atlético-PR e sai para encarar o Santos na Vila Belmiro. A novidade no time é a volta do meia Pedro Castro, que cumpriu suspensão na derrota para o Corinthians por 1 a 0, no sábado passado. Ele entra no lugar de Luanzinho e vai dividir a responsabilidade com Marquinhos pela armação das jogadas ofensivas. CRUZEIRO Fábio; Galhardo, Léo, Digão, Diogo Barbosa; Henrique, Romero, Robinho, Thiago Neves, Rafinha; Jonata. T.: Mano Menezes AVAÍ Douglas; Maicon, Alemão, Betão, João Paulo; Judson, Simião, Marquinhos, Pedro Castro; Júnior Dutra, Rômulo. T.: Claudinei Oliveira Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte Horário: 19h30 desta quarta-feira Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)