Grêmio chega a 92 mil sócios e vende ingressos da final em menos de 5 h

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Grêmio foi rápida. Em menos de 5 horas esgotou ingresso de quase todos os setores da Arena para a primeira partida da final da Copa Libertadores, contra o Lanús (ARG). Nesta terça-feira (14), dia em que o clube tricolor bateu a marca de 92 mil sócios em dia, os tíquetes que sobraram são apenas de camarote e ao custo de R$ 240. O jogo de ida da final será assistido somente por sócios. A venda online, iniciada às 14h, chegou a enfrentar instabilidade pela alta demanda. Mas prosseguiu e esgotou as entradas. O setor da arquibancada norte, sem cadeiras e com preço mais acessível, foi o primeiro a terminar. Depois vieram superior oeste, superior leste, gramado e cadeira gold. A carga disponibilizada foi de 26 mil entradas. Com os ingressos vendidos e mais o número de sócios que possuem acesso garantido, a Arena espera 55 mil pessoas na final da Libertadores. Horas antes do início das vendas, o Grêmio informou que superou a marca de 92 mil sócios em dia. Na última atualização, havia batido 90 mil. A meta da diretoria é fechar 100 mil associações até o final da temporada. Grêmio e Lanús começam a decidir a Libertadores no dia 22, em Porto Alegre. A segunda partida da final ocorre em 29 de novembro, na Argentina.