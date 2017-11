'Já não sou mais uma promessa', diz Carille a um passo do título brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na véspera do jogo que pode fazer o Corinthians garantir o título do Campeonato Brasileiro 2017, o técnico Fábio Carille exaltou o trabalho desempenhado à frente do time em sua temporada de estreia como treinador. Segundo o comandante, após vencer o estadual e estar a um passo da taça do Brasileiro, ele já não é mais uma promessa. "Me sinto muito feliz, muito realizado no meu primeiro ano como técnico do Corinthians, passando por momentos bons e ruins. Foi uma faculdade. Mas muito tranquilo em todos os momentos. Ajuda de outros profissionais, René Simões fala para eu não mudar minhas ideias, intensificar, mostrar para meu grupo que não se é líder há tanto tempo há toa. Feliz. Já não sou mais uma promessa", disse Carille. O treinador assumiu o clube no começo da temporada depois de oito anos como auxiliar —ele trabalhou dois anos e meio com Mano Menezes e quase cinco com Tite. Habituado ao clube, Carille ressaltou a importância de ter alcançado um padrão de jogo em 2017. "O grande sucesso dessa comissão ter definido a forma de jogar o quanto antes. Meu time é padronizado, sim. Vai no automático. Foi o nosso sucesso. Vejo o futebol como repetição, não é tênis, tem de fazer 11 cabeças pensarem iguais. Esse é o grande mérito do meu trabalho. Hoje o time vai a campo e sabe como jogar." Carille fez uma autoavaliação e ainda frisou que vê defeitos na sua linha de trabalho. O comandante do líder do Brasileiro citou a comunicação com os atletas como ponto fraco. "Sou uma pessoa muito equilibrada e ciente de tudo o que acontece. Acredito nas minhas convicções, na minha forma de ser, mais do que vocês olham no campo. Futebol é gestão. Comunicar em grupo é algo que tenho que melhorar, no começo me preocupava para passar informações. Ser auxiliar foi uma faculdade. Me definiria como alguém ciente do que pode acontecer."