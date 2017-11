FABIANO MAISONNAVE E ANA CAROLINA AMARAL BONN, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - Uma revista distribuída pelo governo de Mato Grosso durante a Conferência do Clima associa eucaliptos à conservação do meio ambiente. Nesta terça (14), o governador Pedro Taques (PSDB) assinou em Bonn, na Alemanha, acordos de cooperação com o Reino Unido e a Alemanha para combater o desmatamento. Na publicação, com tiragem de mil exemplares e em inglês, há duas fotos de plantações de eucalipto com o título: "Preservação ambiental", ao lado de números sobre o Estado, como o de que 67,7% do território está preservado. Questionado sobre a foto, Taques orientou à repórter "estudar mais": "Eucalipto é floresta, captura carbono, produz papel, além do que o Estado é capitalista, não vivemos na Venezuela", disse o governador. O diretor do programa sustentável do MT, Fernando Sampaio, no entanto, disse que houve um "erro de diagramação" da agência publicitária. "Os números de conservação são de floresta nativa, não têm nada a ver com eucalipto". "Floresta de eucalipto não é floresta, é plantação", afirma Paulo Adario, do Greenpeace. "Ali praticamente não tem vida. Floresta é biodiversa. As florestas são, sim, necessárias para a captação de carbono, para a preservação do meio ambiente e, quem sabe, fechar em 2100 a conta das emissões", disse. Segundo o Instituto Centro de Vida, com sede em Cuiabá, apesar de promessas audaciosas do tucano, a situação no Estado é "alarmante", com 90% do desmatamento feito de forma ilegal. Em 2015, durante a assinatura do Acordo de Paris, Taques prometeu terminar o desmatamento ilegal até 2020. Nesta terça, Taques assinou acordos de cooperação com o Reino Unido e a Alemanha, com doações de R$ 65 milhões e R$ 100 milhões, respectivamente. DISCO DE PLATINA Em um dia todo de eventos sobre a Amazônia na COP-23, os jovens ativistas da ONG Engajamundo entregaram ao governador do estado do Pará, Simão Jatene, um "disco de platina". O "prêmio" é pelo primeiro lugar que o estado ocupa no ranking das emissões de carbono brasileiras, majoritariamente vindas do desmatamento. "No topo das paradas com o hit 'Não Para de Desmatar', o Estado do Pará encabeça a lista de estados da Amazônia que mais desmatam", justifica Iago Airon, coordenador do Engajamundo, sobre a entrega do disco ao governador nesta terça. Receptivo em um primeiro momento, o governador reagiu assim que ouviu a justificativa do prêmio. "Vocês sabiam que o Pará foi o estado que mais reduziu o desmatamento esse ano?", questionou. O desmatamento de fato caiu no Estado recentemente. A área desmatada neste ano foi de 718 km², 31% menor do que em 2016, de acordo com o monitoramento do Imazon. Com isso, a contribuição do Pará para o desmatamento da Amazônia Legal caiu de 28,8% para 25,2%. Ainda assim, o Pará continua no topo do ranking do desmatamento dos estados da Amazônia, desde 2006, segundo o Prodes (Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite).